De Laurentiis, l'amico Jannotti Pecci: "Mi diceva sempre questa frase prima di prendere Conte"

Ultime notizie SSC Napoli - Costanzo Jannotti Pecci, presidente degli industriali napoletani e molto vicino a De Laurentiis, parla così a Il Mattino di Napoli commentando la scelta Antonio Conte:

"In più occasioni Aurelio, parlando con me e con gli altri amici più intimi, aveva detto "l'anno prossimo ci rifaremo". Questo mi rendeva sicuro che si sarebbe adoperato con grande attenzione per archiviare la "strana" stagione del Napoli, seguita al trionfo dello scudetto.

La scelta di Antonio Conte, almeno sul piano potenziale, è la migliore possibile. Credo fosse difficile trovare un allenatore che offrisse maggiori garanzie su scala nazionale e, con pochi rivali, anche su quella internazionale. L'augurio, da tifoso, è che il campo confermi la sagacia e le grandi capacità imprenditoriali dimostrate da Aurelio in quasi vent'anni alla guida della Società. Una impresa che vince non solo sul terreno di gioco ma anche su quello, fondamentale, della gestione e dei bilanci e della continuità. D'altronde, solo chi pensa che le aziende siano realtà "astratte" non è in grado di capire che le ciambelle non sempre riescono col buco".