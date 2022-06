De Laurentiis indagato, Il Mattino: inchiesta parallela in Francia su Osimhen, a Napoli c'è attenzione dopo un provvedimento

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Leandro Del Gaudio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“De Laurentiis indagato? L’inchiesta è in parallelo con quella fatta dalla Procura di Lille in uno scenario da definire, l’accusa è chiara e va verificato se tutto sia andato per il verso giusto nel trasferimento di Victor Osimhen e dei tre Primavera Liguori, Manzi e Palmieri. A Napoli l’attenzione nasce dopo il provvedimento d’assoluzione della giustizia sportiva, con l’esigenza di verificare se ci sia stata sovrafatturazione e se le operazioni siano avvenute realmente.

Sequestrato il contratto di compravendita di Osimhen? Sì, la Guardia di Finanza sta lavorando in sinergia con i francesi per capire se ci sono altri elementi da iscrivere in sede di indagine”