De Laurentiis indagato, Chiacchio: "Già prosciolto dopo due processi, conseguenze solo con nuove prove"

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ci sono stati già due processi su De Laurentiis e il Napoli legati alle plusvalenze e sono stati già tutti prosciolti. Non credo ci saranno nuove conseguenze, a meno che non verrà fuori qualcosa di nuovo. Qualche volta mi è capitato di seguire per consulenza contratti dei calciatori del Napoli, oltre a quello delle prestazioni sportive c'è anche il contratto d'immagine".