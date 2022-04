De Laurentiis: "Castel Volturno? Qui si respira aria di mare: ho fatto trivellare fino a 20 metri di profondità per vedere se ci fosse mai qualcosa..."

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una intervista a Marco Cattaneo su DAZN. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Castel Volturno? Qui si respira aria di mare e siamo lontani dalle grandi città e quindi non è inquinata. Io ho fatto trivellare fino a 20 metri di profondità per vedere se ci fosse mai qualcosa (riferimento alla terra dei fuochi, ndr) e non ho mai trovato nulla".