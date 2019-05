De Laurentiis: "Ancelotti e la squadra hanno fatto un grande anno, noi non abbiamo i debiti della Juve con le banche!""

Ieri la cena di fine anno per la SSC Napoli. Poco prima della serata passata in famiglia, Aurelio De Laurentiis ha voluto ringraziare allenatore e squadra per la stagione che si sta concludendo ai microfoni di TV Luna: «Ancelotti e i ragazzi hanno fatto molto bene. Non era facile passare, dopo 3 anni intensi di Sarri, al gioco del nuovo tecnico. Bisogna dare merito ad Ancelotti di aver utilizzato quei giocatori che avevano giocato poco e quelli che sono arrivati. Può capitare di perdere dei punti, ma il distacco dalle inseguitrici la dice lunga, non si può rimproverare nulla a questa squadra. La Juventus è lontana, ma sarà sempre complicato lottare contro chi investe molto più di noi e con chi si indebita più di noi, che non abbiamo un euro di debito con le banche. Per i napoletani è sempre stato scomodo questo territorio - ha detto De Laurentiis a proposito di Insigne - e ricordate Quagliarella? Dopo tempo abbiamo scoperto l’arcano. Questo è un territorio straordinario, il più ricco in Italia come potenzialità, ma è un territorio beffardo, che non regala nulla ma sottrae. Se verranno soddisfatte le indicazioni di Ancelotti sul mercato? Lo abbiamo sempre fatto. Carlo ogni giorno entra nel merito ed è rispettoso di quelli che sono i bilanci».