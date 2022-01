Paoletti svela: "De Laurentiis lascia il Napoli nel 2024, il nuovo presidente lo porta Ferlaino!"

Pierpaolo Paoletti, storico cronista degli anni d'oro del Napoli dell'epoca di Diego Armando Maradona, ha pubblicato sul suo profilo Facebook questo lungo messaggio in cui svela una frase del presidente De Laurentiis al sindaco di Bari in merito al suo addio al Napoli. Ecco il testo pubblicato da Paoletti:



"Ho atteso l'anno nuovo, il finale terribile ma risaputo della telenovella Insigne, Juve-Napoli. Adesso è necessario schierarsi dalla parte della verità.

Il 2022 è cominciato malissimo per il calcio e per il Napoli. Ci si lamenta che le Asl facciano il bello e cattivo tempo, ma perchè non dovrebbe essere così quando nella vita di tutti i giorni gli italiani sono in balìa delle ASL e di un Governo Draghi che più passano i mesi, più delude?

Ne ho sentite di ogni: l'unica verità e che il calcio deve sottomettersi alla legge comune, anzi con regole più drastiche e incisive. Il calcio è la terza industria italiana? Certo ma perchè la Fiat o altre Grandi Aziende beneficiano delle facilitazioni in suo al mondo del pallone. Basta.

Si fermi il vapore e si facciano scendere, meglio si buttino a mare, i furboni presidenti. Primo tra tutti Aurelio De Laurentis. Lo scorso anno face un manfrina ridicola appellandosi al disposto della ASL Napoli 2 per non andare ad affrontare la Juve. Aveva paura di perdere. Quando si giocò, il Napoli perse lo stesso!

Stavolta visto che era impossibile evitare di partire, in barba al disposto di quarantena per tre giocatori, il Napoli li ha schierati appellandosi al protocollo FIGC-Lega, inviso e tradito lo scorso anno. Morale della favola le multe ridicole per aver trasgredito l'ordine di quarantena fanno ridere i polli e pur di far giocare i 3 con lo stop, ADL pagherà 'nientepopodimenoche' dai 1200 ai 3000 euro di multa. Da ridere, anzi da piangere!

La Lega Serie A poi, ha addirittura vinto 3 dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell'Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. Una babilonia...

Caso Insigne. Nessuno si azzardi a chiamare traditore Lorenzo. Ha fatto la sua scelta, spinto a tanto dalla non offerta di De Laurentis. Il quale ha perso 3 volte: 1. ha perso i 15 milioni che offrì l'Inter nel mercato estivo; 2. ha perso il suo miglior giocatore; 3. ha perso la faccia se ne ha ancora i tratti per aver valutato il suo miglior giocatore (3,5mln più bonus, meno dello stipendio attuale) peggio di quando non lo era ai tempi dell'ultimo contratto.

Niente da dire, De Laurentis è un vero drago degli affari! Cosi come ha perso i 90 mln per Koulibaly.

La storia Insigne avrà sicuramente strascichi. Il primo sarà la richiesta di risarcimento per l'ammutinamento. Il solo a pagare per adesso è stato Allan, solo perchè andato via. Ma Insigne come tutti sanno, cacciò Edo De Laurentis (vicepresidente) dallo spogliatoio. Adesso, scelta Toronto, comincerà la corsa alla multa con tribunale e sentenza. Che squallore...

L'unica cosa che mi apre il cuore in questo angusto inizio di Anno Nuovo è la promessa di ADL fatta a Decaro, Sindaco di Bari: "nel 2024 resterò a Bari, lasciando Napoli ed il Napoli". Nel 2024 giocoforza, ovvero quando nessuno potrà più avere più di un club tra i professionisti!

In cambio il cinepresidente ha chiesto al Sindaco barese gli spazi antistanti lo stadio 'Astronave' disegnato dal grande Renzo Piano, per costruire un centro sportivo, centro commerciale, albergo, cinema e negozi.

Tutto nell'ambito della bonifica-rilancio del Quartiere Torrebella, territorio dove pupullano i tifosi dei galletti.

Per il nuovo look dello stadio San Nicola il Comune ha già stanziato ben 11 milioni, comunque un antipasto per un business da almeno 1 miliardo di euro su cui ADL vuole mettere le mani.

Alla faccia del Napoli che ha pagato tutti i debiti della Filmauro e per l'acquisto del Bari calcio.

Cose che possono accadere solo a Napoli, così come la voce che sia proprio Ferlaino a trattare per il nuovo proprietario che subentrerà a De Laurentis tra 2 anni. Vero è che dopo essersi ignorati per 18 anni, da qualche mese Corrado e Aurelio sono pappa e ciccia in privato ed in publico!

Desolante...".