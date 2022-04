De Giovanni: "Serve cultura, c'è un chiaro odio comune contro Napoli in questa Nazione"

Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La cultura serve a migliorare condizioni e sentimenti. C'è odio e rancore contro Napoli in questa Nazione, c'è un problema evidente se le tifoserie sono tutte contro tra loro ma unite in un unico punto che è l'odio verso il nostro territorio. E' un problema che va gestito e non bisogna girarsi dall'altra parte. Noi non taceremo e difenderemo Napoli sempre".