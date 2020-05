De Giovanni: "Ripartire? Tutto sarà tranne che calcio. Sarà impossibile gestire alcune situazioni, come le barriere o le esultanze e poi i tamponi..."

Ultime calcio - Restano i punti oscuri, come sottolinea il tifoso azzurro e scrittore vip Maurizio De Giovanni a Il Mattino sulla ripresa del campionato:

De Giovanni

«Tutto sarà tranne che calcio. Sarà impossibile gestire alcune situazioni, come le barriere o le esultanze. E poi, giocando ogni due giorni, i tamponi ai calciatori saranno fatti con la prospettiva che chi è positivo potrebbe aver già giocato due partite. Il primo positivo bloccherà tutto. Senza momenti di aggregazione come lo stadio o i bar, non sarà calcio. Abbiamo circa 600 contagi al giorno nelle Regioni del Nord che producono la metà delle squadre del campionato. La ripresa è un'assurdità che risponde a una logica economica. Ci spieghino che senso ha mettere a rischio la salute dei calciatori e delle loro famiglie, che poi potrebbero a loro volta diffondere il contagio. Il Napoli è a fine ciclo, tanti big hanno la testa già altrove, ma tutto può essere, e lo dico da romanziere. Se scattasse il piano B coi play off, chissà, la squadra di Gattuso potrebbe anche vincere il campionato. Ma coi 50mila morti dei mesi scorsi sarà difficile concentrarsi sul pallone. Il 2020 non sarà ricordato per chi ha vinto lo scudetto, chiunque lo vinca. Non andrebbe scritto negli annali».