De Giovanni: "Orsato tra i bastardi di Pizzofalcone? No, al massimo un ricercato. Sbaglia sempre a favore della Juve, è un danno per tutti"

Calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Orsato? I "bastardi di Pizzofalcone" sono tutte persone competenti, quindi non credo che lui possa ricoprire un ruolo nella serie TV. Potrebbe essere un ricercato al massimo. E' indecorosa questa cosa. Al di là dell'episodio di per sé che resta un episodio istintivo, la cosa grave è dire che sui rigori non si applica il vantaggio. E' un danno per tutta la classe arbitrale questo alimentare i dubbi su Orsato, soprattutto perché uno scarso sbaglia indistintamente. Gli errori di Orsato, invece, sono tutti a favore della Juventus nel suo caso. Insigne? Ha sbagliato 6 rigori su 36, quindi vuol dire che i rigori li sa tirare. Se non lui, chi? A chi daresti l'onere di calciare un rigore. Ha una grande forza morale e grandi attribuiti, adesso per uno come lui sarebbe una grave sconfitta cedere un rigore ad un compagno. Va recuperato piuttosto e devono aiutarlo anche i compagni. Non deve più cercare di spiazzare il portiere, ha i mezzi per scegliere un angolo e mettere il portiere nelle condizioni di dover fare un prodigio per parare".