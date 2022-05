De Giovanni: "Napoli, vinci per aiutare la Salernitana! Siamo un solo popolo"

Maurizio De Giovanni, scrittore, commenta sui social la partita tra Napoli e Genoa in programma domani: "Spero con tutto il cuore, proprio tutto, che il Napoli domani vinca. Perché lo spero sempre, ogni volta che è in campo. Per rispettare il calcio, e onorare il campionato. Per il terzo posto, soprattutto in considerazione di chi c’è al quarto. Per Lorenzo, per salutare un piccolo immenso capitano che porta via con sé un pezzo di cuore".

"Ma soprattutto per contribuire, speriamo in maniera decisiva, alla salvezza della Salernitana. Facendo capire una volta di più a quei quattro stupidi che alimentano una rivalità insensata, che siamo un solo popolo di una sola terra. E che se non ci sosteniamo tra noi, non possiamo aspettarci che lo faccia nessuno, tanto meno chi ha interesse a separarci. Sperando che il Benevento ce la faccia, e che l’anno prossimo la serie A parli la lingua giusta".