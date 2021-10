De Giovanni: "Insigne ancora rigorista per due motivi. Ecco la differenza Spalletti-Gattuso"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: “Insigne deve restare il rigorista del Napoli? Credo di sì, ha bisogno di essere rasserenato e tranquillizzato dall’allenatore e dai compagni per tornare a segnare dagli undici metri. Inoltre, all’infuori di Insigne, il Napoli non ha altri rigoristi. Tecnicamente, l’unico adatto potrebbe essere Zieli?ski, che però non ha la giusta personalità per ricoprire un ruolo così importante. Il mio giudizio su Spalletti? Possiede quella sapienza tecnica mancata a Gattuso. La differenza tra i due si evince dalla classifica: a parità di rosa, eccezion fatta per Anguissa, Spalletti ha vinto tutte le partite, mentre Gattuso ha fallito la qualificazione in Champions League. Previsioni su Napoli-Legia Varsavia? Non penso che Spalletti farà eccessivo turnover, anche perché pure la Roma, che ha una rosa meno profonda del Napoli, è impegnata giovedì in Conference League. Bisogna vincere, perché è inammissibile che una squadra come il Napoli non passi il girone di Europa League. Da tifoso farei riposare quasi tutti i titolari per puntare sul campionato, ma sono convinto che la dirigenza e l’allenatore abbiano a cuore l’obiettivo dell’Europa League”.