De Giovanni: "Ad Empoli qualcosa di vergognoso, Meret non è quel grande portiere che tutti dicono e Malcuit è improponibile"

Ultime calcio Napoli - Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ieri a rendere ancora più mostruoso, a limite del vergognoso, c'è il paragone con la gara di Firenze persa in albergo. L'Empoli è voluto andre oltre i propri limiti, volendosela giocare fino in fondo e coronata con la vittoria che è arrivata non a caso. La gara si era messa immerittamente bene, il secondo tempo è stato inguardabile. Povero Meret che è in uno stato inguardabile, tanti fanno complimenti ma non li capisco. Giovane ma più vecchio degli anziani, Malcuit poi non può essere proposto a certi livelli. Manca nel Napoli una figura dirigenziale che si propone e si impone nella squadra: ex uomo di campo che bene conosce tutte le componenti e possa portare alla proprietà i problemi dello spogliatoio e viceversa le soluzioni. Gli allenatori finiscono stritolati dai problemi".