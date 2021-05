De Giovanni a CN24: "Gattuso-Napoli? Finale scritto mesi fa, ma Rino lascerà in eredità il progetto prossimo"

Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso-Napoli storia a lieto fine? Io credo che il finale sia stato scritto mesi fa, secondo me alla fine i protagonisti possono essere felici. Io sono certo che Gattuso realizzerà l’obiettivo minimo ma fondamentale per il Napoli, ovvero la qualificazione in Champions. Lascerà in eredità il progetto prossimo, e di questa cosa io sono molto contento”