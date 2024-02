De Canio: "Vi spiego cosa è successo sul gol di Luvumbo. Il Napoli ha visto sciogliersi tutto ciò che aveva fatto"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il pareggio del Napoli a Cagliari è frutto di problema mentale? Più mentale che altri aspetti, il Napoli ha visto sciogliersi al sole tutto ciò che di bello aveva fatto lo scorso anno ed è venuta a mancare la fiducia. L’errore sul gol del pareggio è frutto di mancanza di concentrazione: quando si prende un gol e lo si analizza, ognuno ha una percentuale di colpe. Però un difensore che vede la palla partire da 40 metri di distanza, spalle alla porta, non può marcare l’uomo nel modo in cui l’ha fatto, perchè magari pensa che la partita sia ormai finita. Non si può far battere la palla per terra e non prenderla, noi allenatori al nostro difensore o centrocampista che mette una palla così per terra lo rimproveriamo. Troppo facile da leggere, se il giocatore in questione la lascia battere per terra e pensa che la palla possa andare altrove, allora accade che l’attaccante la controlli e faccia gol. Avrebbe fatto male non solo a 40 secondi alla fine”