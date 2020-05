De Canio: "Sarri non ha ancora superato l'esame Juve ma ha delle attenuanti"

Ultime calcio - A Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto mister Luigi De Canio, il quale si è soffermato anche sull'operato svolto fino a questo momento da Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus:

"Non ha superato l'esame pienamente. La qualità del gioco non si è vista se non a sprazzi. Ha però delle attenuanti grandissime. Una squadra che per tanti anni gioca un certo calcio ha bisogno di tempo per cambiare filosofia. Servirà del tempo per portare tutti i suoi concetti in bianconero. Ma ha bisogno anche di vincere".