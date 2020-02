De Biasi: "Ospina ha esperienza ma Meret sarà il portiere del futuro, mi piacciono molto anche Demme ed Elmas"

Gianni De Biasi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Mi sembra che il Napoli stia avendo un trend di risultati positivi. Lo stesso Gattuso non credo sappia quale sia il vero valore di questa squadra. Lo vedo a fine partita, è sempre molto equilibrato e non si esalta mai, neanche quando fa grandi risultati. Anche perché lui è arrivato relativamente da poco. Portiere? Sia Ospina che Meret sono due grandi portieri. Meret sarà il portiere del futuro anche se è già pronto adesso. È un investimento per il domani. Ospina mi piace perché è bravo con i piedi ed è un portiere di esperienza. L’unica B che esiste adesso è quella di Brescia. La partita con il Barcellona si preparerà da sola. Tonali? Non so se lo vedrei bene a Napoli. Non voglio fare torto a quelli che sono attualmente a Napoli, anche perché mi piace Demme, mi piace Elmas. Se stanno bene questi giocatori si può fare a meno di Tonali”.