De Biasi: "Difficile decidere cosa fare nel calcio, priorità è limitare il Coronavirus"

Notizie calcio - Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Bisogna andare oltre i propri interessi personali ma è difficile scegliere cosa fare nel mondo del calcio. Come fai, ad esempio, con il Benevento che è praticamente in Serie A? In ogni caso la priorità ora è limitare il Coronavirus”.