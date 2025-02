Dazn, Turci: "Per l’Inter solo un periodo particolare. I nerazzurri pagano spesso la mancanza di concentrazione nella ripresa"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista di Dazn Tommaso Turci:

“Periodo complesso per l’Inter, se si considera anche la sconfitta contro la Fiorentina. Però a Torino nel primo tempo la squadra di Inzaghi mi ha dato idea di una grande superiorità. Non tutto va bene, ma le prestazioni di questa squadra ci sono. Inter supponente? A volte sul campo si manifesta questa superiorità, ed è possibile che i calciatori nerazzurri a volte si sentono più forti degli avversari. L’Inter praticamente non ha mai perso e sta vivendo un periodo difficile. Per ora i nerazzurri sono pienamente in corsa su tutti i fronti. Detto ciò bisogna migliorare questa presunzione che viene fuori quando si propone un grande calcio. L’Inter si è un po’ persa nella difesa, difettando anche in concentrazione, ma va contestualizzata la stagione. Fino a poco fa si parlava di una squadra che non sbagliava mai, adesso è presto per parlare di vere difficoltà. L’Inter sa riprendersi e resettare”.