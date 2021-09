DAZN, Mastroianni: "Spalletti farà crescere il Napoli, ecco perché Osimhen e Lozano sono perfetti contro il Leicester"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Dario Mastroianni, giornalista di DAZN:

"La nuova Europa League è più ristretta ma il livello è più alto. Leicester-Napoli è una partita di Champions League per qualità del lavoro e delle rose. Il Napoli di inizio stagione piace, sta provando a fare uno step in più e Spalletti è uno degli allenatori che più fa crescere le squadre, si è visto con Roma e Inter. C'è già la consapevolezza che il lavoro è iniziato bene. Insigne? Se sta bene gioca sempre, lui ha dato l'ok per il ginocchio. Sarà importante ritrovare anche Zielinski, giocatore molto Spallettiano per caratteristiche. Osimhen e Lozano in campo aperto fanno impressione, su un campo inglese e con il ritmo inglese sono due giocatori adatti al tipo di partita. A livello tattico l'impressione è che Spalletti non avesse bisogno di ritoccare poi tanto ma di portare avanti un lavoro già impostato da Gattuso. Ha già capito cosa funzionava della squadra e ha ritoccato qualcosa di negativo, lavorando sull'aspetto più fragile dello scorso campionato cioè la mentalità. Dopo la superficialità di Manolas contro la Juventus la reazione è arrivata all'interno della partita, l'anno scorso magari la squadra faceva fatica a reagire".