DAZN, Fuss: "Nello Stoccarda c'è un terzino che farebbe comodo al Napoli, altro che Olivera"

Carsten Fuss, inviato di DAZN, è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica "I Tirapietre", sulle frequenze di Radio Amore Campania:

"Spalletti? L'allenatore deve gestire lo spogliatoio al meglio, quando cominciano a vedersi delle differenze di trattamento, non si va più avanti. Abbiamo l'esempio di Ancelotti al Bayern, due o tre calciatori non lo seguivano più, quindi la storia era finita. A Napoli non siamo a quei livelli, ma Spalletti è un uomo molto testardo. Andrebbe fatto un discorso più umano, avvicinarsi ai calciatori, prendere decisioni e parlarne, senza fare l'imperatore. Questo dovrebbe farlo anche il presidente, De Laurentiis è una persona molto complicata a livello psicologico.

Mercato? Ho sempre detto che Borna Sosa sarebbe l'ideale per il Napoli, è un'idea per la squadra azzurra. Risolverebbe tutti i problemi sulla corsia sinistra, pare che lo Stoccarda voglia venderlo e possa andare in Spagna. Tra Olivera e Sosa, scelgo sempre quest'ultimo.

Interesse Bayern Monaco per Osimhen? C'è il 10 per cento di possibilità. Bisognerebbe pagare sui 100 milioni, una cifra che i tedeschi in questo momento non vogliono spendere, preferiscono aumentare lo stipendio di Lewandowski, conviene di più a loro. Domenico Tedesco del Lipsia? Farebbe bene ad osservarlo il Napoli, tutto quello che ha fatto finora è stato un grande successo: è bravo, serio e tranquillo. Demme? Al momento Spalletti non conta su di lui, il Napoli potrebbe prendere in considerazione qualche proposta che arriverà".