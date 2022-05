Dazn, De Giuseppe: "Napoli su Svanberg. Spalletti innamorato del contesto, non c'è nessuna spaccatura"

Alessio De Giuseppe di Dazn è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Svanberg è da un paio di anni che piace in Serie A e in Premier, sono arrivati sondaggi da Arsenal e Wolfsburg in Germania. E’ molto apprezzato e c’è anche interesse del Napoli. Porta grande fisicità e qualità. Ho conosciuto di persona Spalletti, è innamorato della sua squadra e dei calciatori. E’ innamorato del contesto, ma arricchire la squadra col mercato non gli dispiacerebbe. Non c’è rottura tra Napoli e Spalletti".