DAZN, Borghi: "Stagione assurda per il Napoli, Gattuso ha salvato il salvabile. Tutto sulle prospettive di mercato e il finale di stagione"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista DAZN Stefano Borghi ha parlato del mercato del Napoli:

Borghi

"La stagione del Napoli è assurda. Il campionato è stato buttato via, non dico che poteva vincere lo Scudetto, ma era in bilico anche la lotta per l'Europa tra errori e situazioni al limite dell'inedito. Si va verso un rinnovamento, il lungo ciclo iniziato con Benitez, sublimato da Sarri e gestito con problemi da Ancelotti ha riportato il Napoli ai primi posti nella mappa internazionale ma si sta esaurendo e va ripreso. Si parte da Gattuso, coraggioso e preparato: non poteva rinunciare alla chiamata. Gattuso s'è preparato con le sue idee, dopo un inizio difficile, ha avuto l'umiltà e la credibilità di calarsi nel contesto. Non si poteva fare di meglio. Non ha la certezza di avere 5-6 giocatori top come Koulibaly, che al di là dell'annata è uno dei migliori al mondo, Allan il più dinamico e insostituibile, Fabian il più qualitativo che il club vuole blindare, Callejon che è stato un simbolo, Mertens il più grande realizzatore della squadra e poi c'è al la situazione di Milik, che ha avuto ancora problemi fisici ma quando è stato bene s'è vista la sua importanza, è un 9 ultramoderno, moderno, di lavoro e raccordo che calcia anche le punizioni. Questi nomi in bilico fa capire che con la partenza di una parte di questi serviranno grandi idee per sostituirli. In porta poi bisogna delinare delle gerarchie: Gattuso ha più fiducia in Ospina, mentre Meret è visto come un giovane che deve migliorare".