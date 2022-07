D’Amico: "Il Napoli sapeva della scelta di Koulibaly, non mi sorprenderei se avesse già qualcosa in canna"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, agente

“Che Napoli immagino? Immagino un cambio generazionale, ma so che Giuntoli è bravo. Alcuni sono andati via perché era terminato il contratto, poi la partenza di Koulibaly ha avuto un rilievo economico per il Napoli. Già si era mosso in anticipo con Kvaratskhelia il Napoli, sapeva che avendo perso Insigne doveva trovare un sostituto giovane. Se proverei a prendere Bremer? Questo è un momento molto particolare. È chiaro che quando nascono competizioni tra club importanti, i prezzi lievitano. Sicuramente il Napoli sapeva della possibile scelta di Koulibaly e non mi sorprenderei se avesse già qualcosa in canna. Giuntoli ha dimostrato che si muove sempre sotto traccia durante il campionato e conclude gli obiettivi quando la gente non se lo aspetta”