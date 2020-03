Dalla Germania, l virologo Schmidt; "Non si può tornare a giocare calcio prima del 2021, nemmeno a porte chiuse"

Ultimissime calcio - Jonas Schmidt-Chanasit prestigioso virologo dell'istituto Berhard-Nocht di Amburgo ha dichiarato che non si potrà a tornare a giocare a calcio in uno stadio nemmeno a porte chiuse.

Secondo l'esperto, i tifosi potrebbero riunirsi in casa per vedere le partite e favorire il contagio da coronavirus.

"Non credo che si possa tornare a giocare a calcio prima del 2021! Non credo che in due o tre mesi tutto si risolva. E' da tenere in considerazione l'ipotesi che questa stagione calcistica della Bundesliga possa considerarsi terminate".

Queste le parol di Schmidt,