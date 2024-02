Daino: "Napoli? Perdere a Milano ci può stare, ma si è persa l’identità! Questa stagione finisca al più presto"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Daniele Daino, doppio ex di Milan-Napoli.

“Il Napoli ha fatto la sua partita, ha perso perchĂ© il Milan è riuscito a raccogliere il massimo. Perdere a Milano ci può stare, ma al di lĂ del risultato, si è persa l’identitĂ . C'è anche il problema del gol oggi nel Napoli perchè si fa fatica a segnare e tante volte capita che nessuno metta la porta in rete. E’ vero, manca Osimhen, ma le alternative ci sono. Manca anche un pizzico di fortuna, un pò di continuitĂ perchè questo Napoli non riesce a dare continuitĂ a prestazioni e risultati. La cosa fondamentale sarĂ entrare la Champions che porta soldi e perchè per come è costruito, il Napoli nei primi 4 ci sta.Â

Costruire è allettante per gli allenatori: riportare il Napoli dove merita è uno stimolo per gli allenatori. Il problema quindi non è riferito all’allenatore, ma ai giocatori perchè senza Champions tanti giocatori non li puoi trattenere.Â

Maignan tanti gol li ha subiti sul suo palo, tra le sue gambe, non è piĂą quello della scorsa stagione, quindi c’è stato un calo di tanti giocatori tra cui Maignan.Â

Questa stagione ben venga che finisca al più presto possibile perchè sono stati commessi tanti errori. Ci sono state tante scelte sbagliate prese da una società che ha sempre fatto benissimo e continuo difendere De Laurentiis per il lavoro fatto negli anni addietro. Questa stagione è diventata complicata, ha fatto scelte sbagliate, ma si può programmare e ripartire"