Daino: "Dico no a Demme e Bakayoko insieme dal 1'"

Napoli Calcio - Daniele Daino, ex giocatore del Napoli e del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Milan ha dimostrato che dietro le assenze, ci sono giocatori che possono comunque fare la differenza. Un Milan vivace, che lavora di squadra. Ha dimostrato che grazie ad una rosa lunga e vasta, è una squadra difficile da incontrare. E' ben organizzata in tutte e due le fasi, difensiva e offensiva. Segue molto la pressione degli attaccanti. Lavora di collettivo. Il Napoli invece lo fa in modo alternato, a fiammate. Il Milan dà continuità. Gattuso purtroppo non ha avuto continuità in attacco a causa delle assenze di Osimhen e Mertens. In vista delle prossime partite però il Napoli ha recuperato giocatori fondamentali. Il problema più grosso sta a centrocampo. Il tipo di atteggiamento da adottare contro il Milan, dipende da come stanno i centrocampisti. Gattuso non deve sbagliare gli equilibri in campo. Io farei un centrocampo tosto, che dia supporto agli attaccanti. Io farei giocare solo uno tra Demme e Bakayoko, non li farei giocare insieme. Ghoulam? Mi dispiace molto per il suo infortunio. Non è la prima volta. Questo ragazzo è sfortunatissimo. E' un grande peccato perché nelle poche uscite ha fatto vedere una ripresa importante anche per il Napoli".