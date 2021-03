Daino a CN24: "Manolas? Un rigore del genere non va mai concesso! Ghoulam può risolvere molti problemi, ma deve giocare. Per la Champions c’è bisogno di concentrazione di tutti"

L’ex difensore di Napoli e Bologna Daniele Daino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Bologna? Forse manca continuità ad entrambi i club, gli azzurri erano partiti bene e all’altezza delle aspettative, poi hanno avuto alternanza di prestazioni con cali di concentrazione ed errori individuali che accomunano sia il Napoli, sia il Bologna. S’è visto anche col Sassuolo, non era semplice affrontarlo: c’è stato un errore finale troppo grave che ha portato al pareggio. Invece di rimediare, è stato commesso un errore marchiano da un difensore come Manolas: un rigore del genere non va mai concesso, accompagnavi l’attaccante e ti opponevi col corpo, sono errori che poi costano tutto il lavoro fatto per rimontare una partita difficile.

In base all’esperienza da calciatore, come si ricompatta il gruppo e togliere le paure di osare in mezzo al campo? Negli ultimi anni il Napoli non difettava di coraggio nel giocarsela con entusiasmo contro tutti gli avversari: sta venendo meno, ma dovrebbero essere tutte le componenti a dare serenità alla squadra. A Napoli ogni qualvolta qualcosa non va bene, viene accentuato tutto e non c’è condivisione di percorso tra squadra, società e ci metto anche la stampa.

L’obiettivo è la Champions? C’è bisogno di concentrazione di tutte le componenti, se c’è forza direzionale di energie allora la squadra può farcela tranquillamente.

Ghoulam? Faouzi lo ricordo agli inizi, prima dell’infortunio: non è facile uscire fuori da certi tipi di infortuni, dovrebbe trovare continuità per ritrovare il vero Ghoulam che tutti vorremmo vedere. Se il Napoli riuscirà a recuperarlo in pieno, sulla fascia sinistra sistemerà tante cose: se gioca Hysaj fuori ruolo adattandosi, oppure Mario Rui che alterna buone prestazioni e poi commette errori, chiaramente il Napoli sulla fascia sinistra ha dei problemi e Gattuso deve cercare sempre il calciatore giusto da schierare”