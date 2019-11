Daily Mirror, Maddock: "I fatti burrascosi di Napoli? Due settimane fa Ancelotti e Klopp si sono incontrati a Ginevra e ne hanno parlato"

David Maddock, giornalista del Daily Mirror, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Negli ultimi anni, il Napoli è stata una delle poche squadre a creare qualche problema al Liverpool.

“Klopp crede che derivi dall’intelligenza del Napoli. Hanno una struttura chiara, degli schemi definiti, ma poi sanno adattarsi. Si sono adattati, per esempio, al pressing del Liverpool. E poi rispetta tantissimo Ancelotti. È una grande squadra, perché il Napoli, oltre a sapersi adattare al gioco del Liverpool".

Le vicende interne allo spogliatoio del Napoli hanno avuto una risonanza in Inghilterra?

“Sì. Klopp per esempio ha incontrato Ancelotti a Ginevra un paio di settimane fa e ne hanno parlato. Lui è convinto che venire qui e giocare una partita che nessuno si aspetta che vincano possa rappresentare una sorta di fuga da quello che stanno vivendo in Italia”.

Klopp ieri è sembrato sorpreso quando gli hanno chiesto dell’assenza di Insigne.

“Penso che stesse semplicemente giocando con la stampa italiana. Sapeva benissimo che Insigne non fosse stato convocato. Però è una cosa che avrà la sua influenza. In Scozia nel pre-campionato, per esempio, è stato uno dei giocatori migliori del Napoli. Fantastico”.