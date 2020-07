Da Roma, De Benedetti a CN24: "La Lazio arriva a Napoli con tanto rammarico, post Covid molte occasioni sprecate"

Valerio De Benedetti di La Lazio Siamo Noi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Tanti fattori hanno fatto arrivare un forte calo nella Lazio. Il club prima del Coronavirus aveva perso solo con SPAL e Inter. Era una Lazio incredibile che stava facendo benissimo. Ci sono stati motivi di preparazione post Covid. La rosa non era progettata inoltre per giocare 2-3 volte a settimana. Prima del loockdown aveva il vantaggio rispetto le altre di giocare solo una volta a settimana. Sono state sbagliate quattro partite post pausa che hanno pesato tantissimo. Tare non ha confermato o smentito possibili trattative".