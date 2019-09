Da Genova - Sampdoria, probabile cambio di modulo contro il Napoli! Situazione ambientale non delle migliori!

Notizie Calcio - Diego Anelli, giornalista di Sampdorianews.net, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sicuramente la situazione ambientale a Genova, sulla sponda blucerchiata, non è delle migliori. Purtroppo le trattative per la cessione della società si stanno trascinando da troppo e questo condiziona sicuramente le prestazioni della squadra, nonostante i tentativi di Di Francesco di isolare i giocatori. La nota positiva restano i tifosi, che anche oggi hanno testimoniato la loro vicinanza ai ragazzi. La formazione che giocherà a Napoli credo sia ancora in alto mare, quindi è ancora presto per parlare di cambio di modulo, che però è una probabilità. Quagliarella non sta vivendo un gran momento di forma, ma è anche normale per questo periodo della stagione, anche il modulo per ora, lo sta penalizzando perché sta giocando unica punta e dagli esterni non arrivano i giusti rifornimenti".