Da Firenze, Dell'Olio: "Fiorentina con la pancia piena, contro il Napoli in campo con grande rilassatezza"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Marco Dell'Olio, giornalista.

"Credo che la Fiorentina, dopo una stagione di grandi sforzi, arriverà alla gara contro il Napoli con grande rilassatezza. Penso che Iachini darà spazio a chi ha giocato bene. La Fiorentina starà con la pancia piena, seppure senza una stagione davvero soddisfacente. Iachini sa benissimo che la sua storia a Firenze è finita, dopo due stagioni di era Commisso non buone c'è da cambiare marcia. Gattuso alla Fiorentina? Credo che sia molto vicino, un mese fa sarebbe stato tutto più facile se lo avessero già accontentato con le richieste. Magari ha delle alternative, Gattuso è un amico e lo conosco, magari può mettersi in gioco. Callejon e Malcuit? Sarebbe la fortuna del Napoli se giocassero, hanno fatto un campionato da dimenticare. Ribery non sta benissimo, ci saranno sicuramente dei cambi".