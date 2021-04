D'Amico: "Osimhen diventerà uno dei più grandi centravanti al mondo, Gattuso ha dimostrato di essere un top"

Andrea D’Amico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il risultato è sovrano in questo sport, ma Gattuso ha dimostrato di essere un grande allenatore e il Napoli una squadra top che poteva lottare. Osimhen diventerà uno dei più grandi centravanti al mondo, ha una forza fisica, una tecnica e progressione atletica che riusciremo a vederne delle belle con lui".