D'Ambrosio, l'entourage: "Napoli? Sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti"

"Danilo sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con il Napoli. È normale che i nomi vengano accostati quando in passato si è lavorato bene. Per il Napoli è stato un colpo non andare in Champions, vediamo come e se cambieranno le strategie legate al calciomercato".