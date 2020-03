Cura al Coronavirus, il dottor Ascierto: "Non mi interessano i primati ma il bene dei malati. Farmaco? E' partita la sperimentazione su 630 persone, 2 pazienti estubati"

Ultime notizie. Questa mattina nel Pippo Pelo Show in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto il prof. Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore dell'Istituto Pascale di Napoli. Ecco quanto dichiarato:

"Ci sono state ieri 2 buone notizie, la prima è che è partita la sperimentazione su 630 persone. Da ieri tutti i centri che vogliono aderire si possono registrare. Questa sperimentazione assieme al rigore scientifico ci darà dei dati. Dei pazienti trattati al Cotugno, 2 sono stati estubati e potranno tornare a breve in reparto. Questo farmaco lo conosciamo perché lo utilizziamo anche nell'immunoterapia. La difficoltà respiratori molto forte che s'instaura è frutto di una reazione potente del sistema immunitario e ciò determina l'insuccificienza respiratoria. Questa idea l'abbiamo condivisa con i cinesi, quando gliene abbiamo parlato ci hanno detto che era un'ottima intuizione e che l'avevano già testato. I due pazienti estubati sono tra i primi a cui lo abbiamo somministrato. Su 15 pazienti, diciamo che 10 abbiamo avuto miglioramenti, 3 sono stabili e 2 purtroppo hanno avuto in seguito un aggravamento. Darlo in sub-intensiva piuttosto che in terapia intensiva probabilmente aiuta ad evitare l'aggravamento. Un vaccino prima o poi l'avremo, lo avremo probabilmente l'anno prossimo. Non c'è una categoria più a rischio. Il personale sanitario è quello più esposto al contagio in questo momento, di sicuro fare il tampone ai medici aiuta. Ho sempre detto che non si tratta del “mio farmaco”, a noi non interessano i primati ma il bene dei pazienti. Come oncologi siamo abituati ad avere a che fare con pazienti particolari, in un momento d'emergenza ci sembrava corretto comunicare il miglioramento anche di un solo paziente così da condividere l'informazione. Il protocollo Aifa è stato autorizzato in 10 giorni, di solito ci vogliono mesi. Mi aspetto di vedere un trend stabile in discesa dei contagi a 14 giorni dall'inizio del decreto contenitivo”.