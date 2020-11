Crudeli a Kiss Kiss: "Mi sono ricreduto sul Napoli, non è una squadra da scudetto! Poi è mancato Osimhen"

Napoli - Tiziano Crudeli, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ibrahimovic è straordinario, ha quasi quarant'anni. Ha il senso della posizione, è sempre al posto giusto e infonde una carica a tutto il gruppo che lo segue ciecamente. E' a dieci goal in campionato in sei partite, da gennaio ad oggi è arrivato quasi a 30 goal. Fino a qualche tempo fa nessuno pensava che un giocatore sulla soglia dei quarant'anni potesse fare la differenza. Quando un giocatore arriva ai 32 o 33 anni arriva in parabola discendente, ora ci stiamo accorgendo che diversi calciatori ultra trentenni possono dare un apporto importante come Ribery e Sanchez. Hanno classe e possono fare la differenza in un contesto fatto apposta per le loro caratteristiche. Napoli-Milan? Ero convinto che Pioli avesse ragione quando in un'intervista di dieci giorni fa disse che le candidate allo scudetto erano tre come Juve, Inter e Napoli. Non dico che ieri sera mi sono ricreduto, ma al di là delle assenze di qualche giocatore del Napoli, ieri sera non ho visto una squadra da scudetto. Il rendimento di Insigne non è stato trascendentale, non è stato quello visto con la nazionale. Politano m'è piaciuto, è stato pericoloso come Lozano. E' mancato Osimhen al Napoli".