Crotone, il presidente Vrenna: "Contento per la promozione in A! Luperto? Profilo interessante, ha dimostrato di meritare la categoria"

Notizie Calcio - Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Contentissimo della promozione in Serie A, ma non ho ancora sentito De Laurentiis. Spero si possa fare qualche affare con il Napoli per rinforzare il Crotone e non sfigurare nella massima competizione. Luperto è un prfilo molto interessante perchè ha già molta esperienza in Serie A e ha dimostrato di meritare la categoria. Ne parlerò con il nostro direttore sportivo e valuteremo la situazione. Speriamo di non fare errori anche perchè la finestra di mercato è molto breve".