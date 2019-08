Criscitiello attacca: "I napoletani vogliono fare il salto, De Laurentiis e Giuntoli si sono persi. Mercato da eterni incompiuti"

Calcio mercato Napoli - Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto a Tuttomercatoweb per parlare dell'attule mercato del Napoli: "Il Napoli sogna i big, i napoletani vogliono fare il grande salto, ma dopo aver iniziato molto bene con Manolas, De Laurentiis e Giuntoli si sono persi in autostrada. Due sono le cose: o esci al prossimo casello oppure vai avanti sperando di ritrovare la strada giusta. Si è perso Pepè, che senza l'accento sarebbe un'offesa a chi avrebbe dovuto prenderlo e non l'ha preso. Si aspettava James, Rodriguez ma adesso si cerca Bond. Il mercato degli azzurri sembra da eterni incompiuti, con i tifosi che criticano De Laurentiis perché non ha voglia di diventare grande ma allo stesso tempo non accettano le critiche dall'esterno; che sono le stesse mosse dai tifosi più accaniti. Il Napoli deve restare nel giro delle prime 4 e questo sarà, per il prossimo futuro, il vero obiettivo del Napoli. Bisogna solo essere chiari. Per lo scudetto gli azzurri non ci saranno, forse, neanche a questo giro".