Crippa: "Il Napoli può aprire un ciclo, lo Scudetto è già suo! Vi dico qual'è il mio azzurro preferito"

Massimo Crippa, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Elmas è il centrocampista che mi piace di più in questo Napoli, si fa sempre trovare pronto e da il massimo quando entra. Inoltre ha anche segnato gol pesanti, è davvero bravo.

Da qui alla fine per i giocatori del Napoli deve essere un godimento totale, perchè questa squadra l'ha già vinto lo Scudetto. Non c'è squadra che possa impensierire gli azzurri, secondo me questa squadra può aprire un ciclo anche in futuro. Bisogna fare i complimenti a De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti ma anche a tutto lo staff, hanno avuto coraggio nel cambiare in estate. In molti pensavamo che potesse essere finita, invece sono ripartiti alla grande e vincere il titolo a Napoli non è facile".

Sulla Champions League: "Il Napoli ha buone possibilità di andare avanti, anche perchè ci sono diversi scontri diretti tra squadre importanti. Gli azzurri hanno una grande chance".