Crippa: "Il Napoli può mettere la Juve a -8 ma deve tenere gli occhi aperti: bianconeri distratti da Ronaldo"

Napoli Calcio - Massimo Crippa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Domani c'è un'occasione ghiotta per il Napoli, la Juventus potrebbe essere a 8 punti. Avvio difficile dei bianconeri, stanno avendo un po' di problemi, come la situazione Ronaldo che è andato via e non è stato sostituito. Domani sarà una Juve che verrà a Napoli cercando di fare una partita di sostanza: Bonucci e Chiellini faranno sentire la loro esperienza. Se gioca Kean dall'inizio, sarà una squadra giovane ma il Napoli ne può approfittare".