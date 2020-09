Crippa: "Gattuso vorrà ripartire dalle certezze, sarà 4-3-3 con Politano. 4-2-3-1? Servirà trovare spazio per Osimhen"

Ultime notizie calcio Napoli – Massimo Crippa, ex calciatore di Napoli e Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli giocherà con il 4-3-3 perché Gattuso vorrà ripartire dalle certezze di questa squadra. Mi aspetto Politano dal primo minuto perché secondo me avrà spazio. Il 4-2-3-1 sarà valutato con il passare del tempo perché il tecnico avrà il compito di trovare spazio anche per Victor Osimhen. Mi aspetto un campionato più bello di quello dello scorso anno. Il Napoli farà una ottima stagione e mi auguro possa partire subito bene per tenere il ritmo delle prime”.