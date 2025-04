Crespo a CN24: "Lotta scudetto? Avere il Napoli lì è importante per tutto il calcio italiano! Da piccolo vedevo Maradona, la prima volta qui mi uscirono le lacrime" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Una Academy dell'Argentina nel cuore della Sanità, con Maradona a fare da liaison: l'AFA (Asociación del Fútbol Argentino) ha inaugurato ieri una Academy che ha come sede il campo San Gennaro dei Poveri nel quartiere della Sanità a Napoli.

Tra i protagonisti anche l'ex attaccante di Parma, Lazio ed Inter Hernan Crespo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

Sono tifoso del calcio italiano, un pronostico non lo faccio (ride, ndr). Anche se non ho avuto la possibilità di giocare qui, Napoli per noi argentini è un punto di riferimento. Ricordo nel 1996 venni col Parma la prima volta a giocare qui, sapere che Diego aveva calpestato quelle zolle e quelle scale, ricordo che entrai e mi uscirono le lacrime. Napoli è Napoli.

Papa Francesco? Essendo argentino, senza nulla togliere a Maradona ma è la persona più importante nata nella storia dell’Argentina. È stato importante per tutta l’umanità, ho avuto la possibilità di giocare la Partita della Pace e sono stato con il Papa e con Diego, sembrava di essere in cielo. Sono cose che ti rimangono dentro, il calcio mi ha aiutato a realizzare i sogni.

Il duello scudetto? Complicato, al Napoli si fanno i complimenti e poi nessuno si aspettava la sconfitta dell’Inter a Bologna. Il tutto è affascinante ma non strano, il Napoli è stato molto competitivo negli ultimi anni a prescindere dallo scudetto: dopo l’euforia ci si poteva aspettare una annata come quella scorsa, adesso è ancora lì a lottare.

"Spaccanapoli Sporting" è la società concessionaria dell'impianto, di proprietà del Comune di Napoli. E in un comunicato scrive:

Sul sito ufficiale dell'AFA, invece si legge la mission che la Federazione calcistica argentina ha per il progetto nella Sanità:

"Spaccanapoli Sporting e l'Asociación del Fútbol Argentino svilupperanno un'alleanza strategica per la gestione integrale dei talenti, con l'obiettivo di formare i calciatori fin dalla più tenera età, individuando i talenti locali e incorporando una metodologia multidisciplinare consolidata, che rafforzi non solo le competenze tecniche e tattiche, ma anche l'impegno, il rispetto e la sportività. Un programma di formazione completo, basato sull'ambiente calcistico argentino di alto livello. È rivolto ai giovani dai 4 ai 21 anni, con un approccio che combina stimoli tecnici, tattici e cognitivi per migliorare la velocità di pensiero e il processo decisionale. Questa metodologia non mira solo allo sviluppo fisico e tecnico, ma anche alla lettura del gioco, alla gestione delle emozioni e al lavoro collettivo. Gli inviati della Federazione Argentina recluteranno sul territorio gli allenatori che fanno parte del progetto che saranno formati da professionisti dell'Afa garantendo una trasmissione fedele della metodologia, dei principi e dell'identità del calcio argentino".