Cremonese, Rastelli: "Quanto si corre col Napoli! Ho detto ai miei di mantenere identità, giocare e non avere paura"

Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine della partita pareggiata con la Ssc Napoli 3-3 presso lo stadio di Carciato a DImaro-Folgarida in Val di sole

Condizione atletica? Ci speravo, sono dieci che lavoriamo e i carichi sono pesanti. Due allenamenti al giorno e di grande intensità, affrontare una grande squadra come il Napoli ti mette sotto pressione e lavori molto senza palla. Corri, corri il doppio e quindi speravo che la squadra almeno nel primo tempo teneva botta. La squadra è stata brava seppur costretti comunque a stare più bassi perchè il Napoli purtroppo ti costringere. Siamo stati bravissimi nel ripartire ed efficaci a fare gol e creare altre due occasioni interessanti. Gol Soddimo? Stasera paga da bere a tutti, ha fatto un eurogol e l'applauso dello stadio lo dimostra. Campionato di B lungo e difficile. Obiettivo playoff? Il calcio d'estate è da prendere con le molle. Avevo chiesto ai ragazzi di mantenere la nostra identità, di giocare a calcio e di non impaurirci più di tanto di fronte a questa grandissima squadra. Ti aspettavi qualcosa di più dal Napoli? No, perchè i carichi sono pesanti per entrambe le squadre, quando affronti una squadra di categoria inferiore che dà l'anima e chiude tutti gli spazi è normale quando non c'è brillantezza anche i grandi calciatori fanno fatica quando non hanno spazi"