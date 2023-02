Cremonese, Ballardini in vista di Napoli: "La prepareremo bene, vogliamo migliorarci"

Napoli Calcio - “Settimana prossima a Napoli? Intanto avremo una settimana intera per prepararla al meglio rispetto a questa settimana considerando il doppio impegno. Per noi per le partite sono tutte uguali con le stesse difficoltà. Dobbiamo affrontarle tutte perché vogliamo fare meglio”. Così Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, interrogato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Lecce senza nemmeno citare il successo dello scorso gennaio.

La squadra lombarda, infatti, torna al Maradona dopo la clamorosa vittoria in Coppa Italia ai calci di rigori a cui è seguito anche un altro sorprendente trionfo in Coppa Italia per 2-1 all’Olimpico di Roma. Nel campionato italiano, però, è record negativo: zero vittorie dopo 20 giornate.