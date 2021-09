Cosenza, Palmiero: "Non pensavo di tornare qui. Napoli? Devo fare ancora un po' di strada per affermarmi"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Pianetaserieb.it il centrocampista Luca Palmiero ha parlato della scelta di tornare al Cosenza ripescato in Serie B:

“Finito l’anno scorso non avrei mai pensato di tornare qui perché non credevo che questa squadra potesse disputare di nuovo il campionato di Serie B, ma quando si è presentata l’opportunità di tornare a vestire nuovamente il rossoblù ho accettato perché qui ho vissuto due anni fantastici. È stata un’occasione che non ho voluto lasciarmi sfuggire. La fascia di capitano? L’ho indossata perché mancavano Corsi e diversi giocatori esperti, ma se fossi scelto come vice sarei pronto ad assumermi tutte le responsabilità del caso senza alcun problema. - continua Palmiero parlando anche del Napoli. Non mi aspettavo una chance perché il Napoli è una squadra al vertice della Serie A e per arrivare a guadagnarsi un’opportunità simile bisogna fare un certo percorso e a me manca ancora un pezzo di strada da percorrere. Per raggiungere il massimo campionato uno con le mie caratteristiche la Serie B deve vincerla. Ogni giorno però io cerco di dare il massimo per riuscirci”.