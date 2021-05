Corte d'appello FIGC, Sandulli a CN24: "Ricusazione? Riguarda i giudici sportivi e non gli arbitri: il Var è l'ufficio dell'arbitro. Lazio-Torino, la Lega ha fatto le proprie valutazioni sul recupero..."

Napoli Calcio - Il Professor Piero Sandulli, presidente corte sportiva d'appello FIGC, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La ricusazione riguarda i giudici sportivi e non gli arbitri che rispondono ad un regime diverso. Il Var non è neanche l'arbitro, ma l'ufficio dell'arbitro, se possiamo così dire. Durante le vicende del 2006, la Lazio e la Fiorentina portarono dei dossier su alcune vicende arbitrali non corrette a loro dire. Un fatto storico presente nelle carte del processo. Lazio-Torino a fine campionato? La Lega di A decide, avranno fatto le loro valutazioni: è questo un campionato denso di avvenimenti. Anche Juventus-Napoli è stata recuperata dopo aver giocata la gara di ritorno. Una cosa giocosa, come i festeggiamenti dell'Inter, è diventato un rischio per il periodo che viviamo".