CorSport, Zazzaroni: "Pochi abbonamenti a Napoli, non c'entra il San Paolo e l'invidia al Nord. Il motivo è un altro"

Notizie Calcio - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

“I pochi abbonati a Napoli? Le cause sono tante, ma non ci metterei più lo stadio perché con Sarri il San Paolo era pieno anche a scudetto perso e non era il nuovo San Paolo. Credo che il mercato abbia influito perché si è parlato tanto di Icardi e James e il loro mancato arrivo ha deluso. Toccherà alla squadra riconquistare i tifosi. Non credo neanche sia una questione di invidia nei confronti del Nord, ma la voglia di vincere sì, quella c’è. I napoletani rispondono alle sollecitazioni e hanno bisogno di un’accensione che solo la squadra con i risultati può dare.

Contro la Sampdoria credo che Koulibaly riposerà, ma non si può discutere il punto di forza della difesa del Napoli”.