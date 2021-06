CorSport, Vocalelli a CN24: "Insigne il protagonista del Napoli e dell'Italia, ha raggiunto la giusta maturità. Di Lorenzo mi piace tanto"

Alessandro Vocalelli del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Insigne ha raggiunto un livello di maturità assoluta, è il protagonista nel Napoli così come nell’Italia. Ci sono molti giovani in Nazionale che stanno dando tanto al calcio propositivo che chiede Mancini. La qualità media è molto alta, non abbiamo il Mbappe della situazione ma tanta qualità medio/alta in ogni reparto che crea un grande equilibrio. Giovanni Di Lorenzo è uno dei calciatori che più mi piace. E' un calciatore di buon piede che è cresciuto tanto".