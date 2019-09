CorSport, Giordano: "Ho scoperto che Koulibaly parla 5 lingue e vuole impararne un'altra"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport:

“Ho scoperto che Koulibaly parla cinque lingue, 4 bene ed una quasi bene e mi ha detto che ne vuole imparare anche un’altra. E’ stata importante questa sosta per Koulibaly e tenete presente che domani sarà appena un mese dal suo rientro in Italia. In questo mese poi non si è allenato sempre perché vanno inserite le trasferte, i giorni di vacanza e quindi dobbiamo prendere atto che il calcio è cambiato e vale per tutti. Credo che il senegalese stia già meglio, domani capiremo se la sua condizione fisica sarà migliorata così come credo”.