CorSport, Giordano: "Conceicao-Napoli, scenario cambiato definitivamente in mattinata: Galtier in pole, ma occhio al duo italiano"

Calciomercato Napoli - Antonio Giordano, sul sito del Corriere dello Sport, ha raccontato i retroscena della trattativa saltata per Sergio Conceicao al Napoli: "Aurelio De Laurentiis ci ha ripensato, almeno per il momento. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore ma per il momento sulla panchina del Napoli c'è soltanto un grosso punto interrogativo. Lo scenario è cambiato tra la serata di ieri e la nottata e stravolto nel mattino. De Laurentiis si è preso una pausa, era stata la presentazione alla stampa tra mercoledì e giovedì in un hotel romano vicino alla sede della FilmAuro. Ora il presidente sta cercando di capire a chi affidare la panchina, i nomi sono quelli noti ma il primo resta Galtier ma ci sono sempre Simone Inzaghi e Spalletti".