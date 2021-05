CorSport, Giordano a CN24: "Napoli? Allegri e Spalletti in pole, ma senza Champions stagione fallimentare! Su De Laurentiis-Gattuso equivoco di fondo..."

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“De Laurentiis nostalgico di ciò che non è mai avvenuto? Non saprei, diciamo che il suo sguardo è sempre ottimista ed il nome di Allegri sarebbe un sogno, è uno dei più bravi in Italia. Però è presto per pensare che possa essere lui il prossimo allenatore, fino a quando non finiscono tutti i campionati credo che non ci si possa avventurare in tante discussioni. Come abbiamo avuto modo di scrivere, c’è Allegri in pole position e poi tutti gli altri.

Sergio Conceicao? Credo gli sia piaciuto il modo in cui abbia affrontato la Champions League, come sono piaciuti anche Rudi Garcia e Christoph Galtier. Davanti a tutti però ci sono Allegri e Spalletti, chi è in scia è un po’ più lontano poi vedremo come andrà.

Verona chiude la stagione? Il Napoli se non va in Champions chiude un anno fallimentare dal punto di vista economico e poi progettuale. Se ci va, è soddisfacente.

Ho una mia teoria: questa squadra per me doveva già stare in Champions, e con Inter e Juventus era più forte delle altre. Ha affrontato tante vicissitudini come infortuni e covid, ma già solo in campionato sono state perse troppe partite. Anche l’eliminazione nelle coppe, per carità. La qualificazione Champions porterebbe ad un certo tipo di progetto, il Napoli ha pagato l’emergenza a caro prezzo: non sarebbe una stagione esaltante, bensì soddisfacente. Il campionato in versione scudetto non è mai iniziato, non c’è mai stata la seria possibilità e per me era il suo ruolo.

Dentro l’analisi di un anno ci va messo dentro tutto, anche la capacità di Gattuso nel riprendere una squadra settima a febbraio, di dare un gioco in certi momenti altamente spettacolare. L’ultimo Napoli gioca un calcio molto bello, va detto.

Rapporto De Laurentiis-Gattuso? C’è un equivoco di fondo, non siamo fatti per andare d’accordo con tutti. Non è questione di orgoglio, ma semplicemente di differenze che possono starci. Difficoltà di comunicare allo stesso modo, ma sono cose che possono accadere anche tra colleghi di lavoro. Forse è giusto che vada così, perchè devono stare ancora assieme se non sono fatti l’uno per l’altro? Anche lo scorso anno si parlava dell’arrivo di Juric, poi arrivò la Coppa Italia”